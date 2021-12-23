同情歪曲史實言論　傳女教師遭帶走強制治療

上海震旦職業學院教師宋庚一日前因在課堂歪曲南京大屠殺史實被解僱，湖南湘西州永順縣女教師李田田曾在網上公開支持宋庚一，認為宋的教學方式恰當，不應因此被開除。李田田近日傳出被精神病院帶走，又強迫打針治療，湘西州精神病院周三（22日）否認事件。

網傳消息顯示，李田田患有抑鬱症，正在懷孕。李周日（19日）在社交平台透露，自己近兩日接連被縣教育局、公安局和醫院的人登門威脅，要求就精神問題住院打針，否則將她解僱並拘捕。李表示：「如果我死了，那就是一屍兩命吧！」事件引起輿論關注。

知情人士透露，上述情況與李田田曾談論宋庚一有關。警方上周六（18日）上門約談李，李以自己重度抑鬱、精神不佳為由拒絕到警署接受調查。翌日上午，警方派人帶李到精神病院鑑定，醫院證實其患重度抑鬱、未強制要求住院。然而同日下午，相關部門派人強行從寓所帶走李，關進湘西州精神病院，李自此與外界失聯。

多名內地法律人士質疑縣政府和警方的行政執法過程，北京市華一律師事務所律師屈振紅指出，李田田不適用於法定可被執行強制治療的情況。上海德禾翰通律師事務所律師楊衞華認為，現行法律確立自願住院原則，只有當事人有傷害自己和他人情況時，才可被執行強制治療。

李田田早前就宋庚一事件公開表示，「作為同行，認為她（宋）的講課沒有絲毫問題，有問題的是她的學生、開除她的學校、官方的報道、以及沉默的知識分子」。李2019年曾以《一群正在被毀掉的鄉村孩子》為題發文，批評基層中小學教育形式主義，縣教育局責令刪除文章，李被要求簽字承認「目光片面和言辭過激」。不過官媒《人民日報》曾發表評論文章，題為《戳破形式主義泡沫，還需更多「李田田」》。

此外，網傳李田田曾向他人表示，「我家裏貧困，從小學到大學，是兩個日本姐姐資助我讀書的；從小學四年級一直到大學畢業」。官媒《環球時報》特約評論員胡錫進周四（23日）表示：「據我了解，湘西女教師李田田的事情，當地官方將做出回應。期待。」