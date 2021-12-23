無牌駕駛進出營區85次　憲兵隊少校強制退伍

去年擔任嘉義憲兵隊少校特種情報調查官的吳姓男子，休假酒駕遭吊銷駕照後仍無牌駕車進出營區達85次，遭國防部陸軍司令部以漠視法令、嚴重影響軍譽為由，核定其強制退伍。吳男不服提告，遭台北高等行政法院駁回。

去年1月16日晚上10時許，吳男休假期間酒駕開車，還將車輛停泊於嘉義市博愛路2段與友愛路路口影響交通，警員到場處理欲對其進行酒測遭拒，於是開單檢舉。嘉義監理所對吳男裁罰18萬元新台幣（約5.1萬港元）並吊銷其駕照。惟他自去年1月19日至同年7月12日期間，仍多次駕車進出營區，因而遭憲兵第203指揮部記過，並召開不適服現役人事評審會，決議考核不適服現役，由陸軍司令部核定退伍。

吳男提告撤銷原處分時稱，駕照遭吊銷後仍需通勤進出營區，且無公務車可使用，才無牌駕駛，且指揮部未就他有利、不利部分一併考量，有違客觀原則。

台北高等行政法院認為，吳男身為資深軍官，卻無法遵守營務營規，集合期間時常遲到，且不能配合部隊管制，生活表現差強人意，而他拒絕酒測被吊銷駕照後，仍開車進出營區達85次，原處分並無違誤，駁回他的請求；案件可上訴。