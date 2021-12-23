台今增13宗輸入新冠　防疫旅館送錯人入院

台灣周四（23日）公布新增13宗境外輸入新冠肺炎病例，其中10人來自美國，11人完成接種新冠疫苗，屬突破感染。近期台灣接連爆發防疫旅館群聚感染，周三（22日）台北市爆出全台首宗防疫旅館「送錯確診者」的烏龍事件。

台灣的中央流行疫情指揮中心表示，新增境外輸入個案為8男5女，年齡介乎10多歲至60多歲，分別從美國、多明尼加、俄羅斯和立陶宛入境。除從俄羅斯和立陶宛入境的患者外，其餘個案均接種2劑或以上英國阿斯利康、美國輝瑞或大陸科興疫苗。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，在此前公布的境外輸入病例中，再驗出4人感染Omicron變種病毒株，其中2人來自英國、2人來自美國，全部是突破感染；至今累計16人感染Omicron。

針對周三晚傳出台北市防疫旅館送錯確診者事件，台北市衞生局指確診者的房號與被送錯者的房號剛好「顛倒過來」相同，加上2人又同日入境，救護車沒進一步核對身份，直到人被送到醫院採檢顯示無感染，才發現送錯患者。台北市府表示會內部檢討，並要求防疫旅館加強核對住客身份。