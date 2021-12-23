珠海打私一周拘100人　搗截6艘大飛

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廣東省公安廳打私局周三（22日）公布，珠海緝私部門上周連續搗破27宗走私案，繳獲66.94噸冷藏食品，扣查6艘大飛，合共拘捕100名涉案人員。局方在拱北口岸周邊的25個收貨站搜獲酒品、化妝品、電子產品等貨物，估值逾2100萬元（人民幣，下同，約2,579萬港元）。

通報指，珠海打私部門12月11日至17日聯合海上執法力量，先後在金灣海域交杯島附近海面截獲一艘大飛，又在唐家附近岸邊截獲一艘運輸走私冷藏食品船，拘捕兩人；在機場附近岸邊截獲6輛走私冷藏食品運輸車輛，拘捕18人。

此外，打私部門在高欄港發電風車海域及南水瀝閘口附近、港珠澳大橋附近水域截獲3艘大飛，拘捕兩人；在高欄港附近水域、小萬山島附近水域截獲兩艘平底船、兩艘大飛；在高欄島附近水域截獲一輛走私貨車，繳獲26箱共389隻活體龍蝦。

同時，珠海打擊水貨客走私專班近期在水貨客收貨點，繳獲911公斤冷藏食品、81箱奶粉、34箱化妝品、256瓶酒；拱北派出所拘捕3名水貨客，繳獲一批蜂膠、香水等貨物；口岸派出所繳獲133罐走私奶粉、73箱食物。拱北口岸分局打私大隊亦在海關監管區外圍及延伸通道，繳獲酒類、化妝品、電子產品等貨物，共重3噸。