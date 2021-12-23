西安疫情擴散至14區縣　孫春蘭促盡快遏制

國務院副總理孫春蘭周日（19日）從浙江紹興市前往陝西西安市，繼續指導內地疫情防控工作。孫指出，西安疫情是由境外疫情引發，目前已擴散到14個區（縣），出現了社區傳播，疫情處於暴發期，防控形勢複雜嚴峻。孫強調，相關部門要快速排查，確保8小時內將風險人員轉運隔離，減少人員聚集和流動，盡快切斷傳播途徑、遏制疫情擴散勢頭。

全國碩士研究生考試周六（25日）舉行，西安有13.5萬人報名應考。當地的長安大學是西安疫情的集中區，涉及考生較多；目前校內疫情初步已處理。孫春蘭指出，學校要精心組織研究生入學考試，對密切接觸、次密切接觸考生送考上門，確保師生安全和考試安全。孫強調，外防輸入是疫情防控的重中之重。各地各部門要加強防控工作的組織領導，做好2022年元旦和春節期間的疫情防控工作。

此外，中國工程院院士鍾南山周四（23日）在一個論壇上表示，目前新冠變種毒株Omicron發展速度很快，有擴大趨勢，預計感染病例還會繼續增加。鍾指出，在美國新增病例中，有72%是感染了奧密克戎毒株，強調「面對奧密克戎（Omicron），我們不能掉以輕心，必須高度警惕」。