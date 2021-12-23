西安本土疫情波及考研　不少考生棄考

陝西省西安市新冠疫情嚴峻，當地政府周三（22日）宣布全市社區實施封閉管理。然而，本年度陝西省碩士研究生招生考試周六（25日）起至下周一（27日）舉行，在西安市參加考試的考生多達13.5萬人。省教育考試院宣布，針對不同類型受影響的考生，應以代設考點、借考、送考上門等方式，實現「應考盡考」。至於應赴省外參加考試，卻仍滯留中、高風險地區的考生，亦可申請借考。

長安大學渭水校區學生陳家林表示，校內有部分教師染疫，早在本月14日晚上10時起，渭水校區實行封閉管理，教學樓、食堂及圖書館等場所被關閉，學生僅能在宿舍活動，有專門的志願者將飯菜送到宿舍。每幢宿舍樓下設有檢測站，所有學生每晚須接受檢測。陳家林又指，渭水校區一個小區被劃為高風險地區，導致學校周邊的酒店也成為隔離酒店，不少考研生預訂的房間被取消。另有學生指，學習節奏受到很大干擾，不少朋友決定放棄此次考研。

針對長安大學渭水校區已經成為封控區，部分考生無法進入考試，省教育考試院發公告表示，已經封控在長安大學校內的考生，由該校安排考試，其他無法進入該校的考生，則改為在西安交通大學城市學院參加考試。

另一方面，準備赴省外應考的考生面臨更大的困境。陳璐原計劃前往四川省成都市應考，但即使她所在區域屬低風險區，且成都市試場職已經承諾安排專車接送，惟其所在區域的街道辦仍然以「疫情升級」為由，拒絕開出通行證。陳璐及後想申請在西安市借考，又因所在區域是低風險區而不符合資格。事件至周三出現轉機，陳璐獲納入第二類「因疫情無法出省而滯留西安的考生」，本應獲安排到西安交通大學城市學院借考，惟她一直無法打通該考場的電話。目前，陳璐十分憂慮，坦言︰「再這樣下去，我只能棄考。」

此外，省教育考試院周四（23日）發布關於在西安市外考生申請借考的公告，要求應在西安市參加考試的其他10市、區的考生，如無法前往原考場，應周四上午10時前向當局申請在省內西安市外借考。惟該通報周四凌晨3時發出，截止時間卻在上午10時，結果惹來輿論炮轟，連官媒也刊發評論狠批。