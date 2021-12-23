省政府支持銀行推婚育貸款　夫婦按生育胎數獲降息優惠

內地實施三孩政策後，各地陸續推出措施鼓勵生育。內地傳媒周四（23日）報道，吉林省委、省政府近日印發《關於優化生育政策促進人口長期均衡發展實施方案》（下稱《方案》），提出支持銀行機構為符合相關條件的夫妻提供最高20萬元（人民幣，下同，約24萬港元）的婚育消費貸款，並生育一孩、二孩或三孩，給予不同程度降息優惠。

《方案》提出要落實三孩生育政策，加快完善政策支撐。其中包括取消社會撫養費等制約措施，將入戶、入學、入職等與個人生育情況全面脫鉤，同時要加強縣以下婦幼保健計劃生育服務站、日間照料站等管理服務體系建設，增強撫幼養老功能，提高管理服務水平。另要修訂完善產假等制度。在國家98天產假基礎上，按政策生育女職工產假增至180天，男方護理假在15天基礎上增至25天；並選擇有條件地區或企事業單位，率先實行父母育兒假試點，夫妻在子女3歲前，每人每年可享20天育兒假。

《方案》又提出要實行生育獎勵政策，支持各地依據現行普通公辦托、幼機構保教費收費標準，對按政策生育二孩、三孩家庭，在子女3歲或6歲前，給予一定比例的激勵獎勵，省級財政將根據情況給予適當補助。

《方案》同時提出減免增值稅、企業所得稅；按政策生育二孩、三孩夫妻創辦的小微企業，對月銷售額15萬元（約18萬港元）以下的增值稅小規模納稅人，免徵增值稅；對年應納稅所得額不超過100萬元（約120萬港元）的部分，減按12.5%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元（約360萬港元）的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅。