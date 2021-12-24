美媒：華轉移技術　沙特自產彈道導彈

美國政府試圖說服伊朗同意擴大核協議條款涵蓋彈道導彈之際，美國傳媒周四（23日）引述美方情報及最新衞星圖片報道，伊朗在中東地區的死對頭、美國的主要盟友沙特阿拉伯，在中國提供敏感技術下，在國內積極生產彈道導彈。

沙特阿拉伯1987年從中國採購50枚射程4,000公里的東風3型中程彈道導彈，2014年才首度公開。白宮國家安全委員會等多個美國部門最近數月聽取情報，關於中國向沙特阿拉伯多次大規模轉移敏感的彈道導彈技術，現時需要急切判斷這會否大幅改變中東地區的權力平衡、影響說服伊朗同意在核協議加入彈道導彈技術限制條款的外交努力。報道指，華府計劃制裁部分涉及有關交易的組織。

根據今年10月26日至11月9日拍攝的衞星圖片，沙特阿拉伯杜瓦達米一個在中國協助興建的導彈設施附近有焚燒作業。美國導彈專家、明德大學蒙特雷國際研究學院教授劉易斯（Jeffrey Lewis）解釋，焚燒坑是關鍵證據，指那是處理生產彈道導彈時形成的固體推進劑殘留物，反映該設施積極鑄造固體火箭發動機。

現時外界無法判斷沙特阿拉伯生產的彈道導彈型號、射程、載荷，劉易斯認為最新相關情報，沙特阿拉伯很有可能生產中國設施的彈道導彈，但同時有證據顯示該國最近數年尋求其他國家協助發展彈道導彈計劃。他認為相比外界高度關注伊朗的彈道導彈計劃，沙特阿拉伯在此事方面所受到的注意程度不一樣。

對於報道內容，沙特阿拉伯政府及駐美國大使館沒有回應，美國中央情報局及白宮國家安全委員會拒絕置評。中國外交部發言人發表聲明回應，沒有正面否認報道內容，指中沙兩國是全面戰略夥伴關係，在軍事貿易在內的各項領域保持友好合作，重申有關合作沒有違反任何國際法，不涉及擴散大殺傷力武器。