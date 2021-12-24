東莞連續9天增本土確診　大朗鎮周邊24小時巡邏

陝西省西安市新冠肺炎疫情愈演愈烈，蔓延至內地多個省市區，其中包括廣東省東莞市。根據國家衞健委通報，截至周四（23日）凌晨，東莞市連續9天出現本土確診病例。國務院聯防聯控機制日前警告，西安市與東莞市的疫情持續發展，存在進一步擴散可能；惟東莞市政府周四召開新聞發布會，強調當地總體可控。

東莞市政府公布，本輪疫情自上周一（13日）發生，截至周四凌晨累計報告24宗本土確診病例，均在大朗鎮內，且已轉送至定點收治醫院隔離治療。最新一名確診患者是封控區重點人群，周三（22日）接受每日核酸檢測發現；該患者是一名7歲住校男學生，涉事學校上周一停課，大部分學生翌日經檢測確認未染疫後離開，但仍有小部分學生因疫情原因滯留校內。該校上周六（18日）被劃為封控區，校內師生連續進行多輪檢測，該患者首3天檢測顯示未染疫，至周二（21日）晚上初篩顯示感染，翌日凌晨覆核確診染疫，經診斷為確診病例，屬輕型。

當局強調，已經對大朗鎮封控區、管控區及重點暴露場所進行嚴格管理，並連續開展4輪「掃樓敲門」行動，迅速完成近6萬人的信息採集及登記造冊，嚴防疫情在社區內出現反彈。同時，當局派員在大朗鎮周邊實行24小時沿線巡邏，堅決堵塞居民違規外出，嚴防疫情外溢。

東莞市疾控中心周四發出提醒，強調當前疫情防控形勢依舊嚴峻複雜，市民須杜絕僥倖心理，持續做好個人防護。市疾控中心專家呼籲，元旦及農曆新年期間非必要不出行，不離開東莞市，更不要到中高風險地區或有病例報告的地區；確需要離開東莞市的，須按照市最新的防控要求，做好持有48小時內檢測未染疫證明等措施；疫情期間應注意不聚餐，不聚會，少流動，特別是減少在密閉場所內活動。