釋囚殺3人伏法　死者家屬稱換不回父母生命

江西省男子曾春亮去年出獄後3個月，因爆竊先後殺死3人，今年1月被判死刑。經最高人民法院核准，江西省宜春市中級人民法院周四（23日）依照法定程序執行死刑。受害者家屬表示，執行死刑是必然，但換不回父母的生命以及受傷孩子的健康；又表示會給父母上香，告知這個消息。

今年1月11日，宜春市中級人民法院以故意殺人罪、搶劫罪和盜竊罪判處被告人曾春亮死刑，剝奪政治權利終身，並罰款2萬元人民幣（約2.44萬港元）。宣判後，江西省高級人民法院經依覆核，裁定同意原審判決，並報請最高人民法院核准。最高人民法院認為原審判決和覆核裁定認定的事實清楚，證據充分，依法核准對曾判處死刑的刑事裁定。宜春市中級人民法院在執行死刑前，安排曾春亮會見了近親。

案件始於去年7月，出獄不久的曾春亮闖入鄰居康某家中盜竊被發現，康某事後報警，因而惹來曾不滿並萌生報復念頭。曾於同年8月深夜再闖入康某家，並用錘仔和刀殺死康某的父母及其兒子。曾之後逃亡期間，再殺死醫保局駐村幹部桂高平，同年8月16日被捕。

受害者夫婦的女兒康帥紅周四上午屬接到宜春中院電話，稱曾春亮已被執行死刑。她表示兒子於案中受傷，目前仍在康復，「他現在習慣左手吃飯、寫字，右手右腳不像平常的孩子一樣靈活，繫鈕扣這種需要雙手配合的動作，他都不太適應」。康帥紅又稱，受傷對兒子的語言能力造成影響。案發後，兒子頭上的疤痕被頭發遮住，身邊的同學大多不知道他的遭遇，康帥紅哽咽稱，「只能往前走」。