非法集資逾16億人民幣　福盈資產實控人受審

上海市第一中級人民法院周四（23日）開庭一審周志毅集資詐騙案，檢方指控周志毅擔任福盈資產管理有限公司（下稱福盈資產）實控人期間，公開非法集資逾16億元（人民幣，下同，約19.5億港元），最終造成多名受害人合共損失逾7.18億元（約8.7億港元）。

公訴機關指出，周志毅2014年1月以來註冊成立並實際控制福盈資產，以及多間關聯公司、合夥企業，其後在2015年4月至2019年11月透過多間分公司、子公司，以投資影視、不良資產、國外證券等項目為名，進行虛假宣傳，以承諾保本並支付7%至14%年化收益為誘餌，公開向逾3,800名社會公眾非法集資。所得資金被歸集至福盈資產及關聯公司帳戶，由周志毅支配使用。

檢方認為，周志毅作為單位直接負責的主管人員，以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額特別巨大，應當以集資詐騙罪追究刑事責任。庭審中，辯方針對周志毅的行為性質、犯罪數額、自首情節的認定等問題發表了相應意見。被告人家屬、受害人等逾30人在庭審現場和視像法庭旁聽。本案擇期宣判。