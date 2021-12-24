警披露考研作弊案詳情　擦膠暗藏答案接收器

一年一度的全國碩士研究生統一招生考試即將舉行，內地官媒周四（23日）披露了去年轟動全國的考研作弊案件詳情，指當時有多名分別來自全國各地的考研生為了作弊，專程到山東濟南市某餐廳內接受統一的「作弊培訓」，並在當地應考。然而考生在試場的異常舉動，引起監考老師注意，最終揭發案件。

去年12月26日全國碩士研究生統一招生考試期間，濟南市多個試場的老師均在監考過程中，發現有個別考生的注意力並不是放在試卷上，而是東張西望，時刻關注老師的動向。期間，有考生神色慌張地擺弄自己的擦膠，引起老師懷疑，於是老師拿起擦膠一看，發現另一面有LED顯示器，供考生閱覽接收到的考題答案內容；旁邊還有非常小的按鈕，按相應的按鈕可以上下翻頁。為免影響其他考生的發揮，老師只是當場沒收作弊設備，並記錄涉事學生的資料，未有即時把該考生趕出考場。事後，該老師立即報警，同時通知其他考場的老師，要特別注意頻繁擺弄擦膠的學生。

及後，濟南市警方接連接到多個試場的監考老師報告，指有學生以相同手段作弊，警方遂認定案件並不簡單，立即成立專案組展開調查。警員仔細盤查被發現作弊的考生後，作弊器材的來源均指向一間考研培訓班。該培訓機構以「考研包過，不過退費」的口號，吸引考生報名，惟考生報名時，根本不知道所謂「包過」實際是通過作弊來應對考試。

警方指出，學生報名時，培訓班的李姓老師要求必須到山東濟南市考試。雖然學生不清楚為何一定要到濟南考試，但為了能順利通過考試，也沒有多加思索。惟學生報名後，一直未有接受培訓，直至考試前一天才接獲通知，要到李某開設的驢肉館內「培訓」。結果40多名學生到場後，李某未講授與考題相關的內容，而是發給每人一個作弊器材。個別學生看到所謂的「培訓」內容後，主動放棄並離開，但大部分學生選擇留下，詳細地學習如何使用該些作弊器材。

警方其後展開收網，當濟南某賓館內，一舉把李某等4名疑犯拘捕，當場扣押了兩台考試作弊器的發射器、6個未有發放出去的作弊器，以及大量現金。李某被捕後供稱，在考生作弊被監考老師發現後，他已知道東窗事發，該些現金是為了找律師為自己打官司而準備的。案件另一張姓主犯未有當場被捕，警方通過其朋友勸說，最終張某也主動投案。

經查，張某及李某此前分別在北京市及山東濟南市從事教育培訓，去年9月，張某主動找到李某，商量如何組織考生作弊，並從中牟利。恰巧李某轉投餐飲行業後經營不順利，於是便心生歹念。兩人分工合作，由張某招攬考生，李某負責準備作弊器材等。為了讓外地考生能到濟南考試，李某更專門為考生辦理社保，以獲取在當地參考的資格。

及後，警方經過長達4個多月的深入調查，把整個作弊團夥的7名疑犯全部緝捕歸案，案件涉及的70多名考生，他們的成績也全部作廢，同時被計入考生誠信檔案，上報教育部備案，並通報所在學校，暫停參加各種國家教育考試的資格。