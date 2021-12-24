印度抗衡中巴　連續兩天試射彈道導彈

印度持續增強軍力應對中國及巴基斯坦的威脅，周三（22日）至周四（23日）兩度成功試射自行研發的新型地對地彈道導彈，是該國首次連續兩天測試彈道導彈，被指在不首先使用核武的政策下，今後擁有回應常規導彈攻擊的能力。

印度國防研究與發展組織連續兩天在奧里薩邦阿卜杜勒‧卡拉姆島，測試射程介乎150公里至500公里、採用固體推進劑的普勒萊（Pralay）彈道導彈。在周三的首次測試實現所有任務目標，導彈按照預定的準彈道飛行軌迹，以高準確度命中預定目標，驗證控制、制導和任務演算法，各個子系統同時亦運行良好。

至於在周四的測試中，導彈試驗較重的載荷及不同的射程，旨在驗證它的精確度及殺傷力。是次測試實現所有任務目標，認證導彈系統在不同配置的性能。

印度傳媒報道，普勒萊是印度首款常規彈道導彈，沒有配備核彈頭，旨在回應來自北部（中國）或西部（巴基斯坦）邊境的常規導彈攻擊。值得一提的是，印度本身奉行不首先使用核武，因此普勒萊對該國具有非常重要的軍事意義。

至於上述提及的準彈道飛行軌迹，是指導彈可以在飛行途中改變軌迹或方向。印度傳媒引述專家指，印度今後將有兩款長程常規導彈，分別是布拉莫斯巡航導彈及普勒萊彈道導彈，前者擁有較好的靈活性、隱匿性、滯空性，後者優勢在於速度更快，防空系統難以攔截，普勒萊將增加印度在戰術戰場的靈活性。