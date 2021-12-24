溫州警破網售新型毒品案　涉額數千萬元人民幣

浙江省溫州市蒼南縣警方周二（21日）通報一宗涉案者逾100名、涉案金額高達數千萬元人民幣的特大網絡販賣新型毒品案。據了解，毒販利用各類網絡平台以銷售「止痛藥」、「疼痛貼」等作為掩飾，通過寄遞渠道把毒品攙雜在零食、水果、茶葉包裝袋內寄給買家。

近年部分吸毒人士濫用國家管制的精神科和麻醉科藥品替代傳統毒品，並利用網絡從事毒品違法犯罪活動。2019年5月，蒼南警方發現有人透過網絡平台銷售毒品後，先在吉林、安徽、江蘇等地拘獲多名疑犯，並查獲大量新型毒品。

當梳理證據時，警方發現一個以邵某為中心的犯罪團夥，再拘獲30多人。經查，該犯罪團夥勾結不法醫藥代表通過職務便利，獲取大量精神和麻醉藥品作為毒品貨源，然後寄遞給各地毒品「經銷商」，並通過網絡交易平台收取毒資，或以速遞貨到付款等方式，進行非接觸交易。

上述經銷商們則在各類網絡平台吸引購毒者，再透過寄遞渠道，把毒品攙雜在不同商品的包裝袋內銷售。其中一名劉姓經銷商涉案毒品為鹽酸羥考酮複方製劑，該藥品於2019年被列管，涉及到此類藥品的涉毒案件在浙江省屬「首例」。專案組又發現有毒販在山東濟寧設置大麻種植加工銷售點，繳獲成品大麻1公斤、活株3,000多株、大麻種子5,000多粒，以及排風機、吹乾機、壓製機等生產大麻設備。

在後期拘捕行動中，警方搗毀多處販賣上述新型毒品據點，又查獲一處大麻種植加工銷售點，先後拘獲70多人。經過近14個月，該特大網絡販賣毒品案件終被偵破，蒼南警方共繳獲各類精神、麻醉藥品40多公斤。