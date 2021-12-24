相隔4年半再辦高級別戰略對話　中韓同意加強合作

相隔4年半，中國與南韓於周四（23日）再舉行外交部門高級別戰略對話。雙方一致認為應加強合作，攜手抗擊新冠疫情，並在穩定產業鏈供應鏈和應對氣候變化等問題上加強合作。雙方亦就國際地區形勢、朝鮮半島局勢、中韓關係等議題深入交換意見。

當日，中國外交部副部長樂玉成與南韓外交部第一次官崔鐘建，以視像方式舉行第9次中韓外交部門高級別戰略對話。據中國外交部新聞稿指出，雙方高度評價對方國家發展成就，又積極評價兩國關係發展成果，一致認為兩國關係基礎牢固，潛力巨大，前景廣闊。雙方商定以明年建交30周年為契機，密切高層交往，深化務實合作，活躍人文交流。

韓媒報道稱，會上雙方一致認為首腦和高層交流對於雙邊關係發展至關重要，並商定疫情下以線上與線下形式繼續保持戰略溝通。崔鐘建強調，為了韓中關係穩定發展，雙方有必要擴大各部門的務實合作和交流，從而增進兩國人民的彼此理解和友誼。

報道指，雙方就穩控朝鮮半島局勢的重要性形成共識，重申實現半島完全無核化和構建持久和平的共同目標。雙方還探討推動包括終戰宣言在內的半島和平進程方案，商定繼續為重啟與北韓對話保持溝通。另樂玉成在會上介紹明年北京冬奧會的籌備情況，崔鐘建祝願這次冬奧會成為一屆安全和平的奧運會。

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