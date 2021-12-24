西安昨增49宗確診　26人防疫不力遭問責

內地周五（24日）公布前一日新增87宗新冠肺炎確診病例，其中55宗本地個當中，西安市佔49宗最多。據中央紀委國家監委網站周五消息，西安自這輪疫情首宗境外輸入病例出現以來，該市已向4個疫情防控不力基層黨組織和單位追責問責，處理26名相關責任人。

前一日新增本地病例除了西安外，還有陝西延安市2宗、咸陽市1宗，浙江紹興市、廣東東莞市、廣西防城港市各1宗；新增32宗境外輸入病例，分別為上海8宗，湖南5宗，廣東4宗，廣西、四川、雲南各3宗，陝西、甘肅各2宗，內蒙古和遼寧各1宗。同日新增26宗無症狀感染病例，除山西1宗為本地感染，其餘均為境外輸入。內地累計100,731人確診，現有1,851宗病例，累計4,636人病亡。據國務院最新統計，全國現有13個高風險地區，當中7個在內蒙古、浙江5個、陝西1個，中風險地區有112個。

對近日西安爆發本地疫情導致封城，內地官媒發文稱，作為一個千萬人口的省會城市，西安在科學防控、精準防控和常態化防控三個方面表現並不理想。據陝西省西安市紀委監委周四（23日）消息，西安自本月4日巴基斯坦航班境外輸入疫情以來，已經組織紀檢監察幹部開展監督檢查15輪次，檢查關鍵點位1,348個，現場發現並督促整改203個問題。

西安市紀委監委相關負責人表示，對在前期常態化疫情防控過程中，重視程度不夠、主體責任落實不到位、相關制度執行不嚴格、內部管理混亂等原因，造成境外隔離酒店出現工作人員感染，市紀委監委已給予10名責任人黨紀政務處分或組織處理。針對某區疫情防控指揮部在流行病學調查、管控工作銜接不順暢、不同步，導致密切接觸者未及時管控，亦對指揮部4名責任人給予政務處分或組織處理。