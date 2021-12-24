疫情低溫夾擊　東莞開放41個臨時庇護場所

國務院聯防聯控機制日前表示，陝西西安與廣東東莞關聯疫情病例基因序列高度同源，為同一傳播鏈，目前兩地新冠疫情存在進一步擴散可能。受疫情影響，加上天氣寒冷，東莞市大朗鎮應急避災中心和28個村（社區）共41個臨時庇護場所全面對外開放，為流浪者、無家可歸及臨時求助的人士，提供免費食宿和救助。

東莞市周三（22日）舉行疫情發布會，大朗鎮委副書記謝偉良以視像方式，介紹目前該鎮特別是封控區內的情況。該鎮把29個農貿市場和流動攤販安置擺賣區的價格，以及11大類重要商品納入監測範圍，每日安排26個工作組進行現場檢查，重點關注肉菜糧油等市民生活必需品的市場供應及價格變動情況。

在封控管控區有專人將物資送上門，提供區內群眾的生活指引，確保每家每戶物資供應到位，並提供求助電話熱線。在醫療服務方面，東莞提供遠程問診等一站式服務，在大朗鎮社區衞生服務中心門診設立24小時配藥服務點，特別是針對封控管控區內有就醫需求的民眾，設置7個便民臨時醫療服務點，組建3人醫療小組，有必要時提供上門醫療服務。

另外，過境滯留大朗鎮的貨車司機等人士，經檢驗符合相關條件後，東莞當局已對155人、148車基本完成放行。