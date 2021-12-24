控Tesla名譽侵權案今開庭　車主盼獲道歉賠償

河南省安陽市一名張姓女車主今年3月坐在一輛特斯拉（Tesla）電動車車頂上維權，聲稱煞車失靈導致她和父母出意外受傷，事件引起廣泛關注。她其後起訴Tesla及其副總裁名譽權糾紛一案，周五（24日）早上在安陽市北關區人民法院開庭。張女表示，希望Tesla道歉賠償並提供事故完整數據。

張女與其丈夫今年5月正式入稟，起訴特斯拉（上海）有限公司、特斯拉（北京）有限公司以及特斯拉公司全球副總裁陶琳。其代理律師付建表示，訴訟請求主要包括要求Tesla停止名譽侵權並消除影響，書面賠禮道歉並在全國性媒體刊發道歉公告，在官方微博發表致原告的書面道歉信，並連續30日在微博置頂，同時索償5萬元人民幣（約6.1萬港元）精神損失費。由於張女未取得行車紀錄的全部資料，故先提起名譽侵權起訴。

張女於周五早上8時半左右，現身安陽市北關區人民法院。她受訪指，Tesla涉4項侵權，她已就對方侵犯其名譽權、私隱權、合法數據知情權，以及與Tesla的產品責任糾紛等分別向法院提交訴訟材料。她稱事件改變其生活節奏，「之前的生活很安穩很幸福，但是維權這件事讓我感覺生活就像卡住了一樣。如果這件事情不解決，我就對一切事情喪失了興趣」。她又指，若Tesla一開始積極主動解決問題，事情或不會發展至此，直言對Tesla的態度「咽不下這口氣」。

張女今年8月收到上海市青浦區人民法院寄來的訴前調解徵詢通知書，她指Tesla方面也對她提訟，要求其賠禮道歉，並賠償名譽權損失500萬元人民幣（約612萬港元）。Tesla相關工作人員未有回覆內媒的查詢，但官方客服人員則稱，後續如果有新進展，會在官方渠道公布。