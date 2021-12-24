聲援歪曲史實言論女教師入院治療　官方稱其自願

湖南湘西州永順縣女教師李田田近日在網上，聲援上海震旦職業學院教師宋某某，後者因發表歪曲南京大屠殺史實言論被解僱。及後傳出李田田被強迫帶到精神病院打針治療，惟其母和姊姊指事件屬誤會。當地政府新聞辦公室周五（24日）發通報稱，已就網民質疑的問題成立工作組調查，又指李田田曾企圖對相關部門工作人員採取過激行為。

通報稱，微博帳號「湘西教師李田田」在上周五（17日）發文聲援宋某某，被網民舉報。經核實，該帳號註冊人為永順縣某9年制學校教師李某某。翌日下午，永順縣相關部門工作人員到李某某家中了解情況，期間她突然情緒失控，並意圖採取過激行為，被在場人員及時制止。據其親屬反映，李某某2013年在讀大學期間曾患抑鬱症，今年4月病情加重，曾到位於永順縣城的湘西州精神病醫院（湘西州第二人民醫院）檢查，其後一直請假休養治療。

李某某周日（19日）上午在家人勸說陪同下，到湘西州精神病醫院檢查，診斷結果為「心境障礙，建議住院」。當天下午，李某某同意入院治療，但情緒一度反覆，經醫生治療和親屬安撫，病情趨於穩定。根據本人意願，李某某周三（22日）中午轉入永順縣人民醫院進一步治療。

通報表示，考慮到李某某患病、懷孕等因素，目前正按照其親屬意願繼續讓她住院治療，對其發表不當言論的行為，待出院後再依法依規進行教育勸導。