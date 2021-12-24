山西發暴雪藍色預警　河南多條高速公路限制通行

內地迎來今年最後一輪寒潮，河南省周四（23日）發布寒潮藍色預警，北部多地晚上開始出現降雪，多條高速公路採取限制通行措施。山西省氣象台亦分別在周四及周五（24日），發布暴雪藍色預警及道路結冰黃色預警。

中國天氣網預計，未來5天至下周二（28日）八成國土將被凍透，寒潮將南壓至華南北部，27個省市區陸續刷新下半年來的最低氣溫紀錄。河南省受雨雪天氣影響，多條高速公路採取限制通行措施，截至周五早上，台輝高速、日蘭高速、安陽西北繞城高速全線封閉，菏寶高速、大廣高速等亦局部限制車輛駛經。

山西省氣象台周四對忻州東部、陽泉、晉中、長治、晉城、臨汾東部、運城東部發出暴雪藍色預警，預計24小時內部分地區降雪量達5毫米以上。受降雪影響，預警區域內部分地區路表溫度低於攝氏零度，可能出現對交通有影響的道路結冰。

受強冷空氣影響，福建及以北近岸海域的海況較差，國家海洋預報台周五根據《海洋災害應急預案》繼續發布海浪黃色警報，預計周五中午到周六（25日）中午，渤海、黃海、東海、釣魚島附近海域、台灣海峽將出現3到5米的大浪到巨浪區。