省消保委查直播帶貨違規　點名網紅李佳琦

李佳琦是內地網上的「直播一哥」。

浙江省消費者權益保護委員會（消保委）周四（23日）於官網表示，今年「雙十一」期間對淘寶、拼多多、京東、快手、抖音5個平台直播帶貨進行了消費體察，發現近4成商品檢測不符合國家標準，又點名多名主播的直播間，包括內地「直播一哥」李佳琦。

浙江消保委選擇了17名主播進行觀察，包括網絡人氣排名前10位的李佳琦、薇婭、羅永浩、雪梨等人；又購買商品共80個批次，委託第三方權威機構就質量、標識標籤、理化指標等進行檢測。結果發現，其中29個批次樣本不符合國家標準，不符合率為36.25%；另發現10個樣本為三無（即無生產廠名，無生產廠址，無生產衞生許可證編碼）產品。

體察發現，個別主播存在誇大宣傳、用絕對性廣告語、拿其他平台做比較、少發漏發、發錯尺碼、宣傳與實物不一致等。其中，在淘寶平台的李佳琦、抖音平台的唄唄兔直播間內，分別發現1批次和2批次商品標籤不規範問題。

浙江消保委周四約談上述5大平台和相關主播，要求其在3個工作日內提交正式的整改報告。該委員會稱，將持續關注、即時查看各平台的商品下架和整改情況。對已銷售給消費者的不符合國家標準商品，該會將督促各平台拿出切實可行的解決方案。各平台負責人均表示已下架涉事商品，提醒主播及商家合法經營。