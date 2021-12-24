台今增20宗新冠輸入　中研院爆疫罰15萬新台幣

台灣周五（24日）公布新增20宗新冠肺炎確診病例，均為境外輸入，無新增本土感染和死亡病例。第3劑疫苗當日起全面開放接種，當局呼籲民眾打針，可自由選擇接種莫德納、BioNTech或高端疫苗。中研院早前有女助理染疫，因未落實標準作業程序（SOP），該研究院被罰款15萬元新台幣（約4.3萬港元）。

中央流行疫情指揮中心表示，新增的境外輸入病例分別為14男6女，年齡介乎10多歲至60多歲，分別自美國、泰國、德國等地入境，入境時間介乎上月21日至周三（22日）。其中19名患者屬突破性感染，曾接種的疫苗涉及科興、阿斯利康、高端及國藥等。

指揮中心周四（23日）召開生物安全專家調查小組會議，懷疑造成早前中研院實驗室疫情的原因是實驗室人員進行實驗操作時，未依規定穿C級防護裝備，並在穿脫個人防護裝備及使用生物安全櫃方面，皆未遵守SOP。當局認為實驗室需加強教育訓練，落實考核機制，確認相關人員熟知有關程序。

針對新變種病毒株Omicron，台灣本周為患者做病毒基因定序後發現，新增23宗感染Omicron，其中11宗為周四發現的病例，自發現首宗感染至今，累計有27宗。相關患者多在入境檢測時確診或入住防疫旅館期間出現症狀後檢測發現，多人曾接種兩劑疫苗，為突破性感染。