衡陽涉黑組織殺人販毒　4被告判死刑上訴遭駁回

湖南衡陽市涉黑組織首領石峰等19人，被控組織、領導、參加黑社會性質組織，故意殺人，販賣、運輸、製造毒品等罪，其中4人於今年5月一審被判死刑。各人其後上訴。案件周五（24日）進行二審，湖南省高級人民法院駁回上訴，對被告石峰、吳建寶、粟雪峰、楊兆群的死刑裁定，依法報請最高人民法院核准。

今年5月28日，衡陽市中級人民法院對該案作出一審判決，除上述4人被判處死刑，其餘15名被告分別被判有期徒刑、無期徒刑和死刑緩期2年執行，並追繳該涉黑組織及各被告的違法所得。一審宣判後，石峰等16名被告提出上訴，案件於今年9月8日公開開庭審理。

法院經審理查明，自1993年起，石峰吸收多名手下形成以其為首的涉黑組織，通過有組織地製造、販賣毒品和非法製造彈藥等違法犯罪活動獲取暴利，隨後將違法所得投資入股開辦公司和高利放貸等攫取巨額經濟利益，再將聚斂的錢財用於支持組織活動，共犯下23宗違法犯罪活動，致數人死傷。

湖南省高級人民法院認為，一審判決認定的犯罪事實清楚，證據確實、充分，適用法律正確，定罪準確，量刑適當，審判程序合法，遂依法駁回上訴，維持原判。