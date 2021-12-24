港生投訴錄取與入讀學系不同　高雄科技大學認出錯

一名在台灣讀書的香港學生近日投訴，本學期入讀高雄科技大學時，就讀的學系與原通知錄取的學系不同。校方周五（24日）回應證實，曾誤發錄取通知，出現行政疏忽，將專案增額協助該學生轉系。

該名大學一年級港生向在台香港學生互助協會投訴，指本學期入讀高雄科技大學前被告知，錄取學系與原來被告知的不同，就學權益受影響。互助會在貼文指出，該學生今年2月初接獲該校資工系錄取的通知書，但於7月下旬再收到學校港澳學生承辦人通知指學校系統出錯，錄取的是電子系而非資工系。由於當時學校招生已結束，承辦人又聲稱轉系容易，該港生便決定先入讀再轉系，惟發覺並非對方所說般容易。

該校主任秘書向台媒表示，涉事港生確實被電子系錄取，但行政人員誤發資工系錄取通知，事後在聯繫說明時又沒表達清楚，令對方以為可以不經審查或面試等程序直接申請轉系。主任秘書稱，查清事件後證實校方有行政疏忽，經召集教務處、國際處與兩系所討論，決定以專案增額錄取的方式，在不影響本地生名額下，協助該港生轉至希望就讀的學系。