省人社廳前副廳長支紅彬　受賄罪成判囚13年

海南省人力資源和社會保障廳前黨組成員、副廳長，昌江黎族自治縣委前副書記、政法委書記支紅彬被控受賄3000萬元（人民幣，下同，約3,700萬港元），近日由海口市中級人民法院進行一審宣判，以受賄罪判處他有期徒刑13年。支紅彬當庭表示服判，不提出上訴。

海口中院經審理查明，支紅彬在2012年8月至12月期間，利用擔任昌江縣委常委、組織部部長，昌江縣保障性住房建設服務協調推進小組組長等職務便利，幫助涉案人陳某聰承攬價值4億多元（約4.9億港元）的昌江縣保障性住房二期工程項目，為對方謀取利益，事後通過另一涉案人楊某偉收受陳共計3,000萬元賄賂，用於購買商舖、房產、車輛及日常揮霍消費等。

法院認為，支紅彬所為已構成受賄罪，且數額特別巨大，但他到案後如實供述犯罪事實，自願認罪認罰，且部分退贓，可從輕處罰。除了判囚，他亦被罰款350萬元（約430萬港元）；另扣押在案的1,095萬元（約1,340萬港元）贓款被沒收，上繳國庫；扣押在案的房產和汽車依法處置後，亦會被沒收上繳國庫；而退贓不足部分要繼續追繳。