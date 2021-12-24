傳隔離酒店確診者開房致爆疫　當事人闢謠擬提訴

陝西西安的本土新冠疫情持續之際，多個社交媒體平台周四（23日）流傳一張關於當地疫情傳播鏈的圖片，在當地網媒本月18日製作的新聞圖上標註3名患者之間存在情人關係。該網媒發聲明指涉事圖片屬篡改而非其原發，已向上級單位及公安機關上報有人藉此對疫情資訊造謠一事。有捲入事件的確診者表明會提訴。

在西安本輪疫情中感染的21歲隔離酒店專班人員向某，遭謠傳與另一確診者、26歲第一子牛門診女護士郭某存在情人關係，而郭某與長安大學家屬院51歲男工作人員楊某亦有關係，因向某與郭某開房令病毒從隔離酒店外傳。向某周五（24日）在社交媒體平台發聲闢謠，強調不認識該女護士，雙方不是情侶更沒有開房；又指自己手機有定位，可證明其清白。

向某批評涉事網民，沒有看見防疫人員的辛苦，造謠的時候比誰都快，沒有想過別人的感受；強調面對這些謠言散播者，他出院後一定會起訴，維護自身清白。在另一社交媒體平台也有人以子牛門診部確診者的名義發聲闢謠，稱已截圖及報警，並且保留起訴權，但其身份並未經平台認證。

陝西網信部門正全力開展網絡生態治理專項行動，根據網民舉報和巡查發現，嚴肅查處一批炒作疫情報道、傳播不實資訊、借機吸眼球、賺流量、搞營銷，違法違規從事互聯網新聞資訊的網站和互聯網帳號，依法取消備案、關閉21個網站，注銷2個互聯網帳號，責令整改3個網站。對網上編造確診者之間關係的謠言訊息、搞「人肉起底」的網絡暴力行為，公安機關已着手調查。