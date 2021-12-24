華斥美民主峰會為港獨分子提供平台　純屬政治操弄

美國總統拜登本月9及10日主持召開「民主峰會」視像會議，周四（23日）美國國務院網站發布了「領導人民主峰會紀要」，提及正流亡英國的前香港眾志常委羅冠聰的發言。中國外交部周五（24日）回應指，所謂民主峰會在國際上反響寥寥，已慘淡收場，又斥該峰會公然為香港警方通緝的疑犯提供平台。

美國發布的領導人民主峰會紀要中提到，因涉嫌違反《港區國安法》被警方通緝的羅冠聰在會上詳述香港民主運動的努力，促與會領導人加倍努力反對民主倒退和威權主義的侵犯，並敦促更有力地支持人權基本自由和民主價值觀，又指這些價值觀日益受到專制政權的攻擊。紀要亦稱，美國國務卿布林肯與其他與會者在最後一天，重點討論政治犯的困境，小組成員包括來自中國等的「被任意拘留者」家屬。會上呼籲民主政府加強合作，採取更多行動，確保全球100多萬政治犯獲釋。

中國外交部發言人趙立堅周五回應指，羅冠聰是被香港警方通緝的疑犯，美方公然為他和「港獨」分子提供活動平台，可見這個峰會背後有多麼不可告人的政治目的，純屬政治操弄。趙立堅強調，香港事務純屬中國內政，任何外國政府、組織或個人都無權干預。他又指，美國才是任意拘押和政治迫害的冠軍，舉例美方尋求引渡中央情報局（CIA）前特工斯諾登、維基解密始創人阿桑奇等人，卻要求別國釋放政治犯，其虛偽和雙重標準顯而易見，十分可笑。