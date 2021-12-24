惠州核電站1號機組　今完成穹頂吊裝

總部設在廣東省深圳市的中國廣核集團（簡稱中廣核）周五（24日）宣布，廣東省惠州市太平嶺核電項目1號機組當天完成穹頂吊裝，代表該項目從土建施工階段全面轉入設備安裝階段，為進一步高質量穩步推進工程建設奠定基礎。

穹頂是核電站安全的重要屏障，它保證反應堆廠房的完整性和密封性，穹頂吊裝因此成為核電站工程建設的重要里程碑節點。太平嶺核電1號機組穹頂重達225噸，由預埋件、鋼板及焊接在外側的角鋼等部分組成，是一個直徑為45米、高13.7米、由70塊壁板組成的雙曲面半球體，內部設置安全系統和控制系統。

太平嶺核電1號機組穹頂的面積相當於4個標準籃球場，吊裝前在地面的預制、拼裝、控制變形都對技術有相當高的要求。在2個多小時的吊裝過程，要安全穩固地把穹頂吊到70米高空及落在核島筒體上，偏差控制在毫米級別，風力影響的偏擺、溫度變化的熱脹冷縮，都是項目團隊考慮的問題，屬於艱巨的挑戰。

太平嶺核電項目規劃建設6部「華龍一號」機組，一期工程2部機組分別2019年及2020年動工。「華龍一號」融合3代核電技術的先進設計理念，以及中國現有壓水堆核電站設計、建造、調試、運行的經驗和最新研究成果。全部機組建成後，每年發電量達到500億千瓦時，為粵港澳大灣區可持續發展提供清潔能源。