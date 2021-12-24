北京倡就地過節　家庭聚會不超過10人

內地新冠肺炎疫情嚴峻，首都北京市政府周五（24日）呼籲市民就地過節，不前往14天內有新增本土確診者的縣，非必須不前往陸路邊境口岸所在的縣。若北京市出現本土疫情，所在區人員非必要不出京，所在街鄉鎮人員限制出京。

北京市政府新聞發言人徐和建表示，首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制調整防控，在減少人員流動上，鼓勵有生產任務的在京單位推行彈性休假，合理安排調休倒休，引導所屬人員錯峰離京返京；進返京須持48小時內核酸檢測無染疫證明和「北京健康寶」綠碼。14天內出現本土確診者所在縣旅居史的人員嚴格限制進返京，14天內有陸路邊境口岸所在縣旅居史的人員非必須不進返京。

此外，加強進出京旅遊管理，自駕遊要謹慎選擇目的地，暫不恢復進出京跨省旅行團及「機票+酒店」業務，繼續暫停出入境旅行團及「機票+酒店」業務。

在減少人員聚集方面，按照非必要不舉辦的原則，嚴控廟會、文藝演出、展銷促銷等大型活動。其次是提倡線上團拜，最大限度壓減線下年會、茶話會、聯歡會等活動場次和規模；提倡喜事緩辦，喪事簡辦，宴會不辦，家庭聚餐聚會不超過10人。同時，按75%限流開放公園、景區、圖書館、博物館、影劇院、美術館、網吧等場所，因地制宜控制瞬時流量，但社區棋牌室繼續暫停開放。

中國鐵路北京局集團疫情防控辦公室客運組主任崔巍表示，嚴格實行北京市地區各站進站檢查「北京健康寶」，嚴格實行進出站測量體溫、候車分散就座、規範戴口罩；停止列車餐車堂食服務；列車進京前對所有旅客百分百檢查「北京健康寶」，並勸導「北京健康寶」非綠碼的進京旅客在北京市外車站落車。

另一方面，截至周五（24日）早上10時，北京市新冠疫苗加強免疫接種累計突破1,200萬人；全市累計報告接種5,577萬劑新冠疫苗，累計接種2,237.7萬人。