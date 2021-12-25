家翁疑新抱外遇狂斬致死　家屬盼嚴懲

四川省達州市28歲女子吳某於去年10月喪夫，為了一對年幼子女，一直未搬離夫家。誰知於今年6月，吳某的家翁龍某疑因金錢問題，並懷疑吳某有外遇，竟在家中用斬柴刀狂斬吳某數十刀致死。案件周四（23日）一審開庭，龍某當庭認罪，並請求法院輕判。死者家屬則希望法院能給龍某最嚴厲的處罰。法院未當庭宣判。

被害人兄長吳先生吳先生對記者稱，2015年妹妹經老家親戚介紹相識丈夫，半月後結婚。婚後兩人生活幸福，並誕生下一雙兒女，大女今年6歲，兒子4歲。惜去年10月，吳某的丈夫在地盤工作時，從升降機井墮下身亡。喪夫後，妹妹非常傷心，經常在網上發文懷念丈夫，也會給丈夫生前使用的QQ留言。而為了不影響兩個孩子的正常生活，妹妹一直沒有從夫家搬離，誰知卻種下殺機。

庭審當日，達州市中級人民法院在開江縣一審開庭審理此案，吳先生亦有參加庭審。被告龍某在庭上交代作案動機時稱，因兒子死後遺下130多萬元（人民幣，下同，約160萬港元）賠償金，吳某想要其中的30萬元（約37萬港元），因此與夫家產生糾紛。除了這原因，龍某又懷疑吳某在2年前不忠於家庭，加上她遇害當晚沒有在家照顧一雙子女，龍某才下手。

龍某又表示在作案前數日就準備好柴刀，但辯稱「只想將吳某致殘，並沒有打算殺人」。被問「如果只想傷人為何要砍（吳某）數十刀」時，龍某沒有回答。吳先生稱，龍某在庭上說了對不起，「但表現得很鎮定」。