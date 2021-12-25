台軍派女官侍候退將夫人　監察院調查

台灣前空軍總司令林文禮上將夫人因病住院，家人卻不聘請看護，反而私下要求部隊派遣一名女軍官，先用自己的假期前往當24小時看護。事件近日曝光後，監察委員王幼玲、蔡崇義周三（23日）發新聞稿稱，事件有深入查明必要，已申請自動調查。

據了解，有軍方人士在Facebook發文表示，林文禮夫人近期住院開刀，要求司令部派出女軍官擔任看護陪病。爆料者批評退將坐擁高額退休金竟不請看護，兒女也不願花錢，導致女軍官受委屈。據了解，台軍退役二級上將每月可領取約16萬元新台幣（約4.6萬港元）退休金。

空軍司令部其後回應證實，林文禮夫日前開刀住院，空軍基於袍澤之情，確實曾在上周四（16日）和上周五（17日）兩天，以公假名義核准指派女軍官前往陪病，未來對於相關事宜將更謹慎。

監委則表示，將查明此案公務機關是否利用公務資源，獨厚已退休高階將領；該名女性軍官前往陪病、看護，有無違反其意願，及其請假的情形及依據為何，是否符合差勤規定。另外，空軍司令部有否強制派遣軍官擔任與職務無相關的業務、現行退休將領的優遇內容是否不足，以及政府有否針對退休將領妥適規劃退休生活等相關疑義，也有深入查明的必要。