競爭定義中美關係　秦剛：增衝突風險

中國駐美國大使館周五（24日）公開大使秦剛接受多間美國主流傳媒的聯合採訪內容，他強調中國外交官「不是戰狼，而是與狼共舞」、「不是主動出擊，而是做出回擊」；又批評華府口裏說不尋求新冷戰，但種種行動令人感到冷戰思維仍然在美國作祟，指中方並不認同美方把兩國關係定義為「競爭」。

秦剛周一（20日）受訪時回應外界有關中國「戰狼外交」的說法，指中國面臨更複雜和嚴峻的國際環境，有國家動輒頤指氣使、攻訐誹謗中國，當中國外交官面對干涉中國內政、損害中方利益的不友善言行，「必須站起來說不，講清事實，辯清道理」，形容「普通中國公民都應如此，更別說中國外交官了」。

談到中美關係時，秦剛表示兩國相互依存、利益交融，肩負維護世界和平、安全與繁榮的共同責任；中方要求相互尊重、和平共處、互利共贏，但面臨持續不斷的攻擊指摘、以意識形態劃線分裂世界、在台灣等問題上干涉中國內政。

對於拜登政府強調對華關係的競爭因素，秦剛認為這會忽視合作因素，同時不斷推高發生對抗衝突的風險。他說：「就像高血壓患者一樣，如果血壓持續升高，可能會導致心臟病發作或中風，進而危及生命。高血壓患者去看病，醫生的首要任務就是幫助他把血壓降下來，而不是坐等心臟病發作再開始治療。」

在台灣問題上，秦剛稱預防危機比管控危機更重要，最佳方式是不要在這問題挑釁中方，直言這是中美陷入衝突的主要潛在因素。他警告美方必須非常謹慎對待與台灣的接觸，「如果中美都不想打仗，就要共同反對和遏制『台獨』」