男子非法捕撈太湖蝦銷售　判賠3.5萬人民幣

浙江湖州市中級法院近日以巡迴審判方式，開庭審理並當庭宣判一宗生態破壞民事公益訴訟案。被告陳某因非法捕撈獲利636元（人民幣，下同，約790港元），被判賠償水生生物資源損失近3.5萬元（約4.3萬港元），並支付評估費用1萬元。

內媒周三（23日）報道，法院查明，去年10月太湖流域實行有史以來最嚴的十年禁捕政策。家住太湖邊的陳某不是漁民，從今年5月8日起，他先後12次攜帶電池、變流器等「電魚」裝置，在凌晨時分前往同一地點非法捕撈太湖蝦共10多公斤，交給妻子在小區內售賣獲利。不久，陳某非法捕撈的行為敗露，公安機關依法對其刑事立案。同時，因陳某的行為對太湖生態環境造成破壞，檢察機關依法對其提起生態破壞民事公益訴訟。

法院審理認為，陳某非法捕撈的行為正值太湖蝦的繁殖季節，使用電捕工具直接對太湖蝦及受精卵損害較大，還導致部分太湖蝦雖未被捕獲，但實際已死亡的情況。陳某的行為對太湖蝦等水生生物的生態環境造成了嚴重破壞，應承擔相應的侵權賠償責任。

對於賠償金額，專業鑑定機構根據陳某售賣的價值外，又按實際已致死但未被捕獲的水生生物的價值，應按照售賣價值的3至5倍計算。另電捕的方式嚴重破壞生態資源環境，間接損害則應按照不低於水生生物資源直接損害10倍計算。辦案法官表示，陳某除需承擔民事公益賠償，接下來還要承擔刑事責任。