台日執政黨議員舉行會談　陸使館提嚴正交涉

台灣的民進黨與日本自民黨周五（24日）以視像方式舉行第二次「2＋2」會談，民進黨立委羅致政、台立法院經濟委員會召委邱志偉與會，日方則派出自民黨外交部會會長、參議員佐藤正久與經濟產業部會會長、眾議員石川昭政參加；雙方在會上談及外交、經貿等議題，也討論了日本福島核食品進口事宜。

羅致政會後表示，雙方氣氛良好，會談則開始，日方代表便拿出台灣水果，以示對台灣的支持。雙方又談及台灣參與「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）一事，佐藤透露，自民黨在選舉公約中，曾白紙黑字寫出歡迎台灣加入CPTPP。

針對福島核食品事宜，日方代表指，日本國會、行政部門、地方政府以及商界均非常重視該問題；邱志偉則指，台灣重視該些問題，但台方確保市民的食品健康安全，將秉持科學態度、依照國際標準來處理。羅致政強調，雙方沒提到開放時間表，並同意這是食安問題，必須用科學基礎來作為討論焦點。

另一方面，中國大陸駐日本大使館同日發表聲明，批評自民黨個別國會議員與民進黨有關人員舉行所謂「外交經濟對話」，實質是變相開展官方往來，是對中國主權和內政的蓄意挑釁，陸方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向日方提出嚴正交涉。聲明強調，台灣問題事關中國核心利益，事關陸日關係政治基礎，強烈敦促日方切實遵守中日四個政治文件原則和迄今在台灣問題上所作承諾，停止向「台獨」勢力發出任何錯誤信號，不得以任何形式干涉中國內政，避免兩國關係受到進一步衝擊和損害。