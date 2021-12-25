設網站招賭客　50人判刑最高囚2年

內地有組織在菲律賓等境外地區設立公司，利用互聯網在中國境內發展賭博網站代理和參賭人員，賭客達數千人。法院以開設賭場罪，對李某等50名涉案人員判處拘役4個月，緩刑6個月至囚2年，警方目前正追查仍然在逃的6名主要涉案人員。

警方調查發現，王某、黃某等6人於2017年起在菲律賓多地成立麗星跨境網絡賭博集團，網上發布招聘訊息，透過員工、熟人介紹等方式招聘新員工。有網站代理表示，公司會扣押他們的護照和身份證，控制人身自由，如果沒滿一年就辭職，要向公司支付中介費用。

該公司內有31人先後進入該組織，擔任組長等職務，利用賭博App實施開設網絡賭場的犯罪活動，並以工資、績效、補助等方式非法獲利超過430萬元人民幣（約534萬港元）。另有一名賭客表示，若分享網站專屬的二維碼，朋友掃描後進入網站，會自動成為自己的下級會員；友人充值金額並進行賭博，該賭客便可獲得提成。

湖南省寧鄉市檢察院近日向法院起訴上述涉案人員，認為他們為賭博公司的跨境網絡賭博活動提供幫助，領取工資或獲得一定比例的提成，可認定為從犯，法院遂作出上述判決。上述50人當庭表示認罪認罰。