碩士研究生考試今舉行　西安封控區考生點對點接送

2022年全國碩士研究生招生考試將於周六（25日）至下周一（27日）舉行，全國報考人數達457萬，創歷史新高。因應內地的本土新冠疫情持續，各地就今次考試的防疫措施展開部署，並採取多種保障措施，確保考生應考盡考。其中疫情最嚴峻的陝西省，讓考生到距離最近的試場申請借考。

今次考試時間為周六及下周日（26日）的早上8時半至11時半，以及下午2時至5時；超過3小時的考試科目在下周一進行，由早上8時半開始，不超過下午2時半。陝西省考試院要求在西安市管控區和防範區內的考生參加考試，須持48小時內兩次核酸無感染證明，從居住地點對點直達試場；其他區域的考生須持48小時內核酸無感染證明，在考生出入居住地、進入試場的過程中均須接受工作人員查驗。

陝西省針對不同類型受疫情影響的考生，以代設考點、借考、送考上門等方式實現「應考盡考」。在西安市各封控區內的考生原則上由西安市負責安排車輛、點對點接送考生在原報考點的隔離試場應考。如有個別考生因疫情理由無法跨市按時到達指定試場，可持本人准考證、身份證、48小時核酸檢測無感染證明和個人書面情況說明，到距離最近的試場申請借考，由試場查核身份後緊急啟用備用試場安排考試。

浙江省早前發布的考生疫情防控須知，亦要求考前14天內有省外活動軌迹的考生，應考時須向試場提供首日考試前48小時內該省醫療機構出具的核酸檢測無感染證明。該省會為約400名因隔離滯留的考生從省內和外省調卷，大規模的跨省借考在國內也是第一次。