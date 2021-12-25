沃爾瑪疑下架新疆商品　內地顧客揚言退會

繼美國晶片處理器巨頭英特爾表明禁止供應商使用來自新疆的產品，美國零售巨企沃爾瑪亦被指下架新疆商品，引起內地消費者關注。內媒周五（24日）報道，有民眾使用沃爾瑪旗下倉儲式商店「山姆會員商店」的應用程式時，發現再也搜索不到新疆商品，但客戶服務回應稱，只是因為沒有庫存。

報道指，山姆會員商店此前有新疆哈密瓜、新疆和田紅棗、新疆葡萄乾等近10種商品出售，但目前均沒顯示。在山姆會員商店的應用程式和線上商城，已搜索不到任何新疆商品。多名消費者指出，在該店應用程式搜索欄輸入「新疆」兩字，會出現「新疆哈密瓜」等多個關鍵詞供選擇，但真正搜索「新疆」後，卻得到「抱歉，沒有找到相關商品」的結果。

內地就此事致電山姆的客服，對方回應稱，搜索不到相關產品是因為沒有庫存，等有貨便會重新上架；線上客服指，商品上下架的情況可能需要根據庫存的實際情況安排；門店店員亦稱可能只是沒貨，沒收到下架新疆產品的相關通知。除了山姆會員商店，其母品牌沃爾瑪超市也下架新疆商品，線上商城無法找到相關產品。沃爾瑪客服向內媒表示，未找到新疆商品可能是因相應門店沒有足夠庫存。

美國總統拜登周四將禁止進口來自新疆商品的《防止強迫維吾爾人勞動法案》簽署成法，沃爾瑪及山姆的新疆商品消失未知是否與此有關。情況引起輿論熱議，登上熱搜榜首。有民眾對此大表不滿，要求山姆解釋，否則堅決退卡。有顧客表明：「我的會員卡下個月就到期，如果下架新疆商品屬實，那就不續費了。」