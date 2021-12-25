煤改電供暖不足兼昂貴　呼和浩特下令整改

寒潮侵襲下，內地多地降溫。惟近日有河北、內蒙古、山西等地民眾表示，當地在執行「煤改電」後，一律不准居民燒煤，電暖器發熱效果卻不好，室內溫度往往只有攝氏10度左右。亦有民眾指出，煤改電後雖然有補貼，但取暖費用仍比以往昂貴。

內媒引述內蒙古呼和浩特市新城區毫沁營鎮三卜樹村多名村民指，該市從今年6月起啟動煤改電，當地10月15日開始供暖，但不少村民到上周日（12日）才收到下發的電暖器。多人指出，這些電暖器發熱效果不好，只有電暖器附近的區域溫度可達攝氏14至15度，屋內其他地方的溫度很難達標。

其中一名村民為了取暖，把去年政府發放的環保爐和環保正能蘭炭拿出來使用，惟村委會周日（19日）沒收其爐和炭，稱是按照上級要求代為保管。除了溫度不達標，民眾亦指出，用電取暖比燒煤取暖貴上近一倍，不少人為了省錢，白天在家中都不用電暖器，而是穿上厚棉服或直接在被窩保暖。

呼和浩特周五（24日）回應指，將以今次問題整改為契機，自查全市範圍內清潔能源取暖情況。市委及市政府高度重視事件，責成新城區委及區政府整改問題。新城區已成立工作專班，實地入戶調查了解相關情況，即場調試取暖設備，目前已解決民眾反映的取暖問題。新城區又對三卜樹全村取暖設備開展普查，實地測溫後溫度達到標準。