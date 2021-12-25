控Tesla名譽侵權案　車主索償金額增10倍

河南省安陽市張姓女車主今年3月坐在特斯拉（Tesla）電動車頂維權，聲稱煞車失靈導致她和父母受傷，其後起訴Tesla及其副總裁名譽侵權。案件周五（24日）早上在安陽市北關區人民法院開庭，張女要求對方支付的精神損害賠償增至50萬元（人民幣，下同，約61萬港元），法官未有當庭宣判。

報道指，張女起訴特斯拉（上海）有限公司、特斯拉（北京）有限公司以及特斯拉公司全球副總裁陶琳，此次庭審的焦點是Tesla一方是否侵犯女車主的名譽權。控辯雙方在庭上發表各自的意見，並提供相應證據。雙方均表示，將等待司法的公正判決。庭審經歷近6小時激辯，未有當庭宣判，法官將另擇期作出判決。

陶琳今年4月受訪時曾表示，其公司「近期的負面都是女車主貢獻的」。但張女並不認同此說法，反指陶琳的言論已對她和家人工作生活造成嚴重影響，請求法院停止對方侵害她的名譽權，並通過道歉和支付精神損害賠償來消除影響。Tesla今年8月對張女進行反訴，要求她賠償名譽權損失500萬元（約610萬港元），張女因此把尋求的賠償金額由5萬元（約6.1萬港元）增至50萬元。