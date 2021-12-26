小學對面開設足浴會所惹民憤　區市監局︰足浴不屬娛樂性質

江西九江市濂溪區「極地盛世名都」小區多名業主近日向內地傳媒投訴，指小區內的業主活動中心被改建成足浴會所，且會所對面就是知名小學，擔心該足浴會所將對小學生造成不良影響。雖然多名業主持續抗議，惟足浴會所仍於上周三（22日）正式營業。小區的物業公司事後回應稱，改建足浴中心所有手續、程序均符合法規。惟濂溪區教體局曾明令禁止學校周邊200米範圍內不得設立足浴店，該局回應指，正協調其他部門處理跟進中。

業主楊女士稱，該足浴會所的建築，原來是小區的售樓部；在購房時，開發商曾承諾售樓部將改建成業主活動中心，帶游泳池、籃球場等設施。惟業主遲遲未等來活動中心，反而在去年底得知將改建為大型足浴會所。從今年初起，業主更發現，小區大門的顯示屏竟刊登了「技師招聘公告」，聲稱要招聘「航模技師（女）」、「金牌技師」、「SPA技師（正規）」等。業主指出，該公告引起業主們廣泛不滿，質疑甚麼是「航模技師」，為甚麼要強調「正規」等，大批業主曾發起示威抗議，惟物業公司拒絕回應。

楊女士又指，該足浴會所對面就是小區配套的小學，直線距離僅50米左右，「中間就隔了一條馬路」，且足浴會所位於小區大門口，是學生們返放學的必經之路；她形容，足浴店大廳經常站着一排排穿超短裙、戴著面紗的女服務員，「對孩子們的影響可想而知」。

據報道，《未成年人保護法》明確規定，學校、幼兒園周邊不得設置營業性娛樂場所、酒吧、互聯網上網服務營業場所等不適宜未成年人活動的場所。對此，內媒記者致電濂溪區教體局查詢，工作人員指，局方接獲業主投訴後，已發函禁止該店營業，目前正聯合其他部門進行協調處理。惟該工作人員也表明，該局是肯定是不同意該店營業的，但其營業執照及許可均不歸該局管理，故此只能作出建議。

記者其後又向核發執照的濂溪區市監局查詢，工作人員辯稱，按照該局相關規定，足浴屬於居民服務業，不屬於娛樂性質，且該店各方面手續齊全，才允許營業。工作人員又補充，由於接獲大批群眾投訴，濂溪區信訪局已組織多部門展開討論，「我們局長也參加了，應該會有一個具體的回覆給小區業主」。