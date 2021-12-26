看守所內斷15條肋骨　的士司機疑遭警毆打

河南新鄉市新鄉縣的士司機張偉早前獲准保釋，離開被羈押約3個月的看守所。惟其郜姓妻子發現，丈夫回家後精神恍惚，更斷了15條肋骨。警方確認張男是在看守所內受傷，強調已展開調查，未有進一步解釋原因。郜女要求警方追究相關責任，賠償一切損失。

郜女憶述，丈夫張偉今年3月30日曾開車撞死途人，並於4月30日因交通肇事罪被羈押至看守所。到8月5日，警員通知郜女指張偉已獲准保釋。郜女前往市區醫院接回丈夫時，丈夫卻抱着腹部一直喊痛，且情緒非常緊張，不敢透露任何情況。張偉的病歷顯示，其右側2至9前肋骨和左側2至8前肋骨皮質全部斷裂。

郜女指出，丈夫神志清醒時，一度表示自己是在看守所被警員毆打。惟後來在拍片紀錄中，張偉卻改口稱不知道是被誰毆打。同時，有知情人士向郜女聲稱，傷勢是張偉自己不小心在看守所內摔傷。郜女透露，丈夫撞死人後已向死者家屬賠償，並獲對方諒解。但賠償金來自借款，目前難以還債，加上女兒仍在上學，「家也就跟着毀了」。

雲南律師劉文華指出，按照中國的監所管理制度，疑犯羈押前均須全身檢查。由於看守所不能收押有嚴重疾病的人士，估計張偉是在羈押期間受傷，偵查人員應翻查看守所閉路電視查明真相。劉文華補充，即使看守所閉路電視片段出現丟失或無法播放的情況，也應屬於看守所失職。