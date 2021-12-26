女友突然探訪　台士兵擅離職守幽會被判拘役

台灣一名楊姓男子早前擔任台海軍陸戰隊防空警衛群基地警衛一營警二連上兵期間，竟因鮮姓女友前來探訪，便擅離職守離營，把女友抱入營區內幽會近2個小時。案件近日在高雄地院審訊，法官依擅離勤務所在地罪，判處楊男拘役40天，可易科罰金。

判決指，楊男去年10月26日凌晨2時至4時在海軍左營後勤支援指揮部旗津廠區，擔任營門盤檢哨兵勤務時，竟因女友臨時來訪，便把鋼盔、防彈背心、實彈10發、警棍等裝備放置在哨亭後，並向同袍謊稱已向長官報備，可出營接見親友。同袍出言勸阻，惟楊男仍徒步走出營區會見女友，甚至還將女友抱回營區內幽會。在女友離開後，楊男也沒返回站哨處收拾裝備，而是直接返回寢室休息。

楊男的誇張行徑讓同袍看不下去，於是上級長官。軍方經翻查閉路電視畫面，確認楊男有不法情事後，便將其移送法辦。法院審理時，楊男坦承犯行。法官認為，楊男當時是現役軍人，本應重法守紀，卻擅離職守，已嚴重影響軍隊紀律及營區安全管控；考慮他犯後態度尚可，遂作出上述判決。全案仍可上訴。