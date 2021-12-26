疑華防疫政策影響　美赴華航班屢取消

美國達美航空公司飛往中國的航班有延誤或取消。（Getty Images圖片）

近日多班從美國飛往中國的航班突然延誤或取消，甚至航程過半後返航。中國駐美國大使館上周六（25日）提醒赴華乘客，要密切留意航班變化情況，使領館將繼續敦促有關航空公司保障乘客正當權益。

有網民原定上周二（21日）乘坐美國達美航空公司DL287航班，由美國西雅圖經南韓仁川前往中國上海市，但登機後機長提出有乘客身體不適需要落機、飛機需要入油、天氣原因等說法，航班一直延誤。最終，機長因機組人員已經超過工作時間為由，依照聯邦法律規定宣布取消航班。

翌日航班重新編為DL9891，預計上周五（24日）凌晨降落上海市，惟航班赴華途中在俄羅斯邊境上空突然返航。航程間，機長表示由於中國入境政策臨時發生變化，航班上所有人的健康碼不被認證。上海浦東機場則表示，該航班未入境中國，不清楚其是否受中國防疫政策影響。

該網民表示，機上有很多赴美留學的中國籍大學畢業生，他們的簽證已經過期。此外，很多人的防疫健康碼也面臨過期，但美國負責處理防疫碼以及簽證延期等工作的部門正在聖誕休假，很多乘客將被迫面臨非法入境美國的局面。