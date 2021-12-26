台灣爭取美軍派高官　疫情趨緩後來訪

美國無視中國大陸多次反對，繼續與台灣展開政治、軍事層面的接觸及交流。台灣的國防部表示，當新冠肺炎疫情轉趨緩和後，台方將爭取美國國防部派出高級官員來訪，就防務發展及建軍備戰需求，展開雙邊政策對話及議題研討。

台灣傳媒周日（26日）報道，台灣的國防部日前向立法院外交及國防委員會提交「台美高階軍文職官員交流互訪執行概況」報告，指美國透過對台軍售確保台灣自我防衞能力及安全，但因北京打壓、外交現實及政策限制推展不易，美方對派出高級國防官員訪台的態度謹慎，但台方將積極爭取並逐步拓展交流。

去年，台灣的國防部與美國各個交流對口密切協調，採用視像或電話形式舉行的高級交流共有19次，今年則有10次。雖然受到新冠肺炎疫情影響，但台灣仍然獲邀出席美國印太司令部司令交接典禮，象徵台美戰略夥伴關係堅若磐石。

報告指當新冠肺炎疫情緩和，台灣將爭取美國國防部派出高級官員來訪，展開雙邊政策對話及重要合作議題研討，以制定對台灣更有利的交流政策，或出售符合台方需求的先進武器；同時請求美國國防部及印太司令部，在原有合作基礎上提供台軍擴大參與國際性活動的機會，融入美國印太地區整體安全體系。