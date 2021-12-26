華報告批美制裁　破壞全球棉花產業鏈

中國暨南大學傳播與邊疆治理研究院和暨南大學新聞與傳播學院周日（26日）在廣東省廣州市發表研究，論述美國涉疆制裁如何影響全球棉花產業鏈，包括阻礙交易及增加成本，指所謂強迫勞動、侵犯人權只是美國打擊他國的藉口。

研究小組花3個多月在新疆自治區阿克蘇地區、喀什地區，以及廣東省17個縣市調研超過70人，報告指中國棉花產業憑藉優質的棉花原材料、完善的供應鏈網絡，成為全球棉花產業鏈的中心環節，所以破壞中國棉花產業等於破壞全球棉花產業鏈。此外，大量事實證明，美國涉疆棉花制裁打擊全球棉花產業鏈的各個環節，包括原料生產，棉紗加工，織染、面料生產，服裝生產及終端銷售。

報告續指，美國涉疆制裁並未明顯影響中國棉紡製造環節，在政府、企業、農業合作社的多方護航下，新疆棉花種植戶不擔憂美國制裁風險，仍然希望繼續擴大生產。中國相關政策和市場期貨交易機制對棉花原材料供應提供保障，並且得益於國內市場的強大韌性和抗壓能力，國內棉紡加工製造環節良好運轉。

此外，報告形容在以美國為首的資本主義全球經濟體系中，中國棉紡織服裝企業實際上被西方資本主義全球化體系「強迫勞動」，美國涉疆棉花制裁是「虛假正義」，損害全球棉花產業鏈上各國主體的利益，更在制裁的連鎖反應下，美國企業和民眾為此承擔高額的經濟代價，例如繳納高額關稅、物價飛漲等。