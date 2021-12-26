台空手道代表隊11人確診　曾赴哈薩克參賽

台灣的空手道代表隊22名隊員，日前前往阿聯莤杜拜及哈薩克，參加2021年世界錦標賽及亞洲錦標賽。不過，代表隊上周五（24日）返台入境進行檢測後，有11人證實確診新冠肺炎。台體育署周日（26日）發聲明強調，代表隊選手在返台前的檢測沒有中招，不排除他們是在搭飛機回程中染疫。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，台灣當日新增的23宗境外輸入個案中，有多達11人是早前赴哈薩克參加空手道賽事的台籍選手。他們上周五入境後，獲安排於集中檢疫所進行14天檢疫，但檢疫所在首次採檢就發現有多人染疫，當局後續將進行基因定序，釐清他們所感染的病毒株種類。

台體育署同日聲明指出，代表隊在上月11日出發參賽前、11月13日抵達杜拜、11月22日前往哈薩克，以及本月15日參賽期間，均有配合進行核酸檢測，全隊均沒有染疫。惟他們在參賽結束並於上周五返抵桃園機場，翌日下午陸續接獲通知為染疫，並陸續收治於各醫療院所。

副署長洪志昌亦向台媒透露，代表隊回程是先搭飛機離開哈薩克，至南韓仁川轉機後再從桃園機場入境。台方事後亦得知搭乘該班機的其他國家及地區代表隊均有隊員染疫，至今已有近60人確診，當中以泰國的19人為最多，台灣的代表隊不排除是在乘搭該班飛機時染疫。