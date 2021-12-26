55歲女牧民染鼠疫　中疾控：被跳蚤叮咬感染

寧夏在今年8月發現一宗感染鼠疫病例，引起官方關注。中國疾病預防控制中心就該病例起源進行溯源，並於上周五（24日）發布報告指出，患者生活區域存在嚴重的帶足跳蚤的鼠疫流行病，推測該病例可能是被跳蚤叮咬而受感染。

銀川市寧夏醫科大學總醫院此前報告指出，患者是一名55歲的女牧民，家住內蒙古鄂爾多斯市鄂托克旗烏蘭鎮。她在8月14日出現惡心嘔吐伴低血壓，在村診所求醫後卻進一步惡化，2日後更發高燒入住平羅縣的醫院，至17日因感染性休克症狀伴左腹股溝淋巴結炎，轉入寧夏醫科大學總醫院及轉入深切治療部。根據臨床表現和實驗室檢查結果，患者被診斷為腺鼠疫並繼發敗血性鼠疫，在給予抗生素治療後於9月6日康復。

中疾控披露，寧夏疾控中心從患者身上分離出一種鼠疫桿菌，而內蒙古疾控中心則從距患者家80米處，分離到一株長爪沙鼠菌株。通過溯源發現，寧夏患者身上分離出的鼠疫桿菌菌株，與其住所附近發現的本地長爪沙鼠菌株歸為同一譜系。

通過調查發現，患者在確診鼠疫後，防疫人員對其居住地周圍展開囓齒動物監測工作，發現有死亡的長爪沙鼠，同時發現大量跳蚤。因此研究人員推測患者的生活區域存在嚴重的帶足跳蚤的鼠疫流行病，患者或被跳蚤叮咬而被感染。

中疾控最後指出，鼠疫主要是野生囓齒動物的疾病。動物之間的傳播是由跳蚤叮咬介導的，而人類感染通常是偶然事件，一般通過帶有細菌的跳蚤叮咬或與患病或死亡的鼠疫感染動物直接接觸而感染。