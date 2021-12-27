青花椒成註冊商標　多間小店被告侵權

四川著名調味料青花椒，今年被上海一間餐飲公司成功註冊為商標，該公司隨即控告多間使用「青花椒」名稱的商家侵權。事件因與早前「潼關肉夾饃協會」侵權風波性質相似，引起內地輿論關注。

被告商標侵權的商家遍布四川成都市、遂寧市、眉山市多地。其中成都市一間火鍋店的唐姓老闆娘指出，原告人是一間名為上海萬翠堂餐飲管理的公司，訴狀要求唐女自行拆下涉嫌侵權的招牌，並賠償5萬元（人民幣，下同，約6.1萬港元）。因生意不景，唐女上周四（23日）決定休業，並自行拆下招牌「青花椒魚」中的「青」字。

另一邊廂，被控告的其中18間四川商家已自發合作維權。他們形容，這訴訟明顯存在惡意，大家聯合起來諮詢知識產權相關的專家，在適當時間可能要反起訴，用法律武器保護自己。鼎宏知識產權集團商標事業中心總監王璐認為，由於「青花椒」是一種通用名稱，即使有公司擁有商標的專有權，也不具備就該商標提起訴訟的正當理由。

上海萬翠堂餐飲管理有限公司一度強調，「我們的商標合理合法，有人侵權，我們自然採取相關的對策」。不過到上周六（25日），萬翠堂公司董事長左正飛出面道歉，透露訴訟並非公司本意，而是由第三方的正尚律和（北京）知識產權服務有限公司發起。左正飛表示，已責令正尚律和撤回全部訴訟，並停止與其合作，以及保留追究其責任的權利。