考研臨時換卷引爭議　吉林師大：發現網傳貼題資料

位於吉林省四平市的吉林師範大學，周日（26日）在碩士研究生的考研中途臨時換卷，導致考生需重新答題，事件引起各界關注。校方回應指，因網上發現傳播貼題（內地稱押題）資料，為確保考試公平，遂第一時間啟用備用試卷更換考題，並向公安機關報案調查。

多名考生在試後向內媒記者反映，開考快40分鐘時突然有老師進場，將其試卷收走並換卷，但新試卷難度比原先的提升了不少。另有其他地區的考生反映，開考了一個半小時後才換試卷，「可能不同地區的考場通知的時間不一樣」，但換卷後他們考試的時間亦被迫延遲。

省教育考試院工作人員周日回應，吉林師範大學碩士研究生考試的「自命題教育綜合科目」確實存在換卷的情況，該科試卷存在問題，為了保證考試的公平性，各考點臨時換題，考試時間亦會有所調整，具體原因還在進一步調查。

學校方面晚上回應指，在上述科目考試前，學校發現相關人員在網上傳播貼題資料，經校方研判，考題存在一定安全風險。為維護考生利益，對所有報考吉林師範大學並參加此科目考試的考生更換考題。另強調，今次事件如發現違紀違法行為，堅持「零容忍」態度，嚴肅處理，絕不姑息。