「全盲學生」參加歌舞比賽　打動逾萬網民

台灣台北市的市立第一女子高級中學，近日舉辦一場校內的歌唱跳舞比賽，惟比賽中一名「全盲學生」出場時吸引眾人目光。該名學生雖然眼看不見，但她在長達2分鐘的表演內，動作均相當標準，且自信地完成整場演出。有關影片在網上發布後，其青春洋溢、自信舞動的身影打動了逾萬名網民。

知名作家王蘭芬上周五（24日）在Facebook發文指，北一女中的家長會會長某天與她分享一段影片，並介紹該校有史以來的第一位「全盲學生」林立翧。片中可見在音樂響起前，林女在同學的協助下走至指定位置待命，接着以雙手丈量前後左右的距離，腳步卻不曾遲疑。

王蘭芬形容，無論表演的動作多麼困難，跳躍、擺手、轉身，林立翧都做得充滿節奏感，即便偶爾會慢上半拍或無法跟上眾人動作，但其表演全程沒有中斷、沒有猶豫，連最後同學們高速帶她衝刺退場，她亦沒有絲毫害怕，可見其對同學們的信任。

有關影片經Facebook發布後，吸引不少網民點擊，至周日已有逾1.8萬讚好及5,600多次分享，多間台媒亦相繼報道。不少網民亦大讚林立翧在背後所付出的努力，「可敬的女孩」、「上帝關了這扇門，卻開了另一扇窗，好積極的人生觀」、「她讓我們更看到生命的力量和美好」。